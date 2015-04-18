欧洲股市大幅走低 交易商称担忧中国的监管行动

美国铝行业敦促与英国及欧盟联手 对抗中国行业补贴行为
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎·梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
路透伦敦4月17日 - 欧洲股市周五走低，交易商称，中国期货市场走疲是今日推动市场的主要因素之一，且彭博交易终端一度瘫痪也影响市场交投。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.8%，报1,607.03点。德国DAX指数.GDAXI重挫2.58%，收报11,688.70点，部分交易商还指出，欧洲股指期权和期货到期也令市场波幅被放大。
交易商称，中国期货市场走疲，点燃欧股跌势。市场传言，中国股市监管将做进一步调整，其中包括打击保证金交易，这重创中国期货市场。
“证券监管机构鼓励机构投资者卖空，而禁止在场外交易市场进行保证金交易，”KCG Europe的董事总经理Ioan Smith表示。
“在彭博终端恢复运行后，交易商不得不对中国的消息作出反应，从而导致欧股走低。”
希腊ATG指数.ATG收跌0.3%，银行股领跌，部分投资者称，因担忧该国与国际金主的磋商陷入僵局。
欧洲股市本周下跌2.3%，为1月底以来第二周收跌。
英国富时100指数.FTSE回落0.93%，收报6,994.63点，本周收跌1.3%。法国CAC 40指数.FCHI下挫1.55%，收报5,143.26点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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