欧洲股市大幅走低 交易商称担忧中国的监管行动

美国铝行业敦促与英国及欧盟联手 对抗中国行业补贴行为

路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎·梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。