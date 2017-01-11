欧股受矿业股扶助小幅收升 英股富时100指数创下纪录高位

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦/米兰1月10日 - 英股富时100指数周二触及纪录高位，受零售股上涨提振，而矿业股走强盖过金融股下跌的影响，扶助欧洲股市小幅收高。
泛欧STOXX 600指数小升0.1%，富时100指数.FTSE上涨0.5%，此前触及纪录新高7,284.81点。法股CAC 40指数.FCHI持平，德股DAX指数.GDAXI升0.2%。
零售类股是市场焦点。Morrisons (MRW.L)是英国股市升幅最大的个股之一，因该公司圣诞销售超预期。该股放量劲升，收涨3.6%。
英国最大的零售商乐购(Tesco)(TSCO.L)大涨6%，此前市场研究结果显示，该公司在英国四大零售商中销售增长最快。
矿业和金属类股.SXPP升幅居前，劲升3.3%，延续近期涨势。英美资源(AAL.L)，力拓(RIO.L)，必和必拓(BLT.L)升幅靠前，和铜价一起上涨。
保险股.SXIP和银行股.SX7P分别跌0.6%和0.1%，德国商业银行(CBKG.DE)跌0.7%，因瑞银将该行评级下调至“卖出”。德意志银行(DBKGn.DE)挫跌2.4%。
在葡萄牙，Banco Commercial Portugues (BCP.LS)暴跌11.3%，至纪录新低，此前该行批准13亿欧元增资计划，提振资本水平。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”