欧股受矿业股扶助小幅收升 英股富时100指数创下纪录高位

路透伦敦/米兰1月10日 - 英股富时100指数周二触及纪录高位，受零售股上涨提振，而矿业股走强盖过金融股下跌的影响，扶助欧洲股市小幅收高。

泛欧STOXX 600指数小升0.1%，富时100指数.FTSE上涨0.5%，此前触及纪录新高7,284.81点。法股CAC 40指数.FCHI持平，德股DAX指数.GDAXI升0.2%。

零售类股是市场焦点。Morrisons (MRW.L)是英国股市升幅最大的个股之一，因该公司圣诞销售超预期。该股放量劲升，收涨3.6%。

英国最大的零售商乐购(Tesco)(TSCO.L)大涨6%，此前市场研究结果显示，该公司在英国四大零售商中销售增长最快。

矿业和金属类股.SXPP升幅居前，劲升3.3%，延续近期涨势。英美资源(AAL.L)，力拓(RIO.L)，必和必拓(BLT.L)升幅靠前，和铜价一起上涨。

保险股.SXIP和银行股.SX7P分别跌0.6%和0.1%，德国商业银行(CBKG.DE)跌0.7%，因瑞银将该行评级下调至“卖出”。德意志银行(DBKGn.DE)挫跌2.4%。

在葡萄牙，Banco Commercial Portugues (BCP.LS)暴跌11.3%，至纪录新低，此前该行批准13亿欧元增资计划，提振资本水平。(完)