欧股触及三周最低收位 因银行股和Fingerprint Cards下跌

路透米兰1月23日 - 欧洲股市周一下跌，受累于银行股和油股下挫，且FingerprintCards (FINGb.ST)前执行长和一位董事会成员被拘捕后股价下滑。

泛欧STOXX 600指数延续上周跌势，下跌0.4%，触及12月29日来最低收位，因欧洲股市对周五特朗普就职演说中的保护主义基调作出反应。

英股富时100指数.FTSE收低0.7%，此前英镑兑美元升至一个月高位。

“市场下跌的原因之一是对特朗普的演说作出反应，”BayernLB分析师Alexander Aldinger说，“尽管对于美国总统就职演说而言，特朗普的讲话内容激进，但以特朗普一贯的讲话风格来看，是相对温和的。演说的核心内容是他的“美国优先”政策。”

美国总统特朗普周一对企业高管表示，他认为新政府可能会砍掉75%甚至更多的针对企业的监管，因为监管已经失控。他同时警告称，将对那些把原本在美国的工厂迁至海外，却希望将产品进口到美国销售的企业征收高额边境税。

瑞典生物识别技术公司Fingerprint Cards (FINGb.ST)是跌幅最大的STOXX 600指数成份股，下挫7.5%，此前瑞典经济罪行局拘留了该公司董事会成员Lars Soderfjell和前执行长Johan Carlstrom，指他们涉嫌内部交易。

意大利最大保险商忠利保险(ASSICURAZIONI GENERALI)(GASI.MI)上涨3.9%，因意大利新闻报周六报导，意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)(ISP.MI)和德国安联(ALVG.DE)有意投资忠利保险。

分析师认为达成交易的可能性不高，但交易商表示，传闻凸显忠利保险的股价偏低。

德国安联跌1.1%，意大利联合圣保罗银行下挫2.9%，扶助拉低欧洲银行股指数.SX7P下滑1.2%。但油股.SXEP是跌幅最大的板块，下滑1.4%，因油价下跌。

德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.73%，法国CAC指数.FCHI下滑0.6%。(完)