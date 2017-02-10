欧股触及两周最高收位 法国兴业银行和道达尔上涨

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透伦敦/米兰2月9日 - 欧洲股市周四触及两周最高收位，因部分大公司发布业绩后股价上涨，这包括了法国第二大上市银行法国兴业银行和主要油企道达尔。
电信服务公司Eutelsat (ETL.PA)也暴涨8.2%，领涨STOXX 600指数。Eutelsat之前公布的上年半营收跌幅小于预期。
法国兴业银行(SOGN.PA)上扬2.3%，此前该行公布好于预期的第四季净利，并表示，将让旗下汽车租赁子公司ALD上市。
道达尔(TOTF.PA)升1.3%，公司公布的第四季净利好于预期，得益于削减成本，并上调股息。公司表示，正在寻找向从受困同业手中购买资产的机会。
泛欧STOXX 600指数攀升0.8%，至1月27日来最高水准，之前两日也上涨。
欧洲矿业股.SXPP收高0.1%，升幅不及大盘，此前铜价和镍价下跌。
德国商业银行(CBKG.DE)下跌1.8%，此前该行预计今年净利仍低，但其季度获利好于预期。
英股富时100指数.FTSE收涨0.57%，德股DAX指数.GDAXI收高0.86%，法股CAC-40指数.FCHI收涨1.25%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)