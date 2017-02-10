欧股触及两周最高收位 法国兴业银行和道达尔上涨

路透伦敦/米兰2月9日 - 欧洲股市周四触及两周最高收位，因部分大公司发布业绩后股价上涨，这包括了法国第二大上市银行法国兴业银行和主要油企道达尔。

电信服务公司Eutelsat (ETL.PA)也暴涨8.2%，领涨STOXX 600指数。Eutelsat之前公布的上年半营收跌幅小于预期。

法国兴业银行(SOGN.PA)上扬2.3%，此前该行公布好于预期的第四季净利，并表示，将让旗下汽车租赁子公司ALD上市。

道达尔(TOTF.PA)升1.3%，公司公布的第四季净利好于预期，得益于削减成本，并上调股息。公司表示，正在寻找向从受困同业手中购买资产的机会。

泛欧STOXX 600指数攀升0.8%，至1月27日来最高水准，之前两日也上涨。

欧洲矿业股.SXPP收高0.1%，升幅不及大盘，此前铜价和镍价下跌。

德国商业银行(CBKG.DE)下跌1.8%，此前该行预计今年净利仍低，但其季度获利好于预期。

英股富时100指数.FTSE收涨0.57%，德股DAX指数.GDAXI收高0.86%，法股CAC-40指数.FCHI收涨1.25%。(完)