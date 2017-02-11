欧股受矿业股提振周线上涨 但银行股下跌

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
泛欧STOXX 600指数上涨0.1%，本周周线可望上涨0.9%，且临近1月触及的13个月高位。
本周市场走势震荡，因投资者担忧法国春季议会选举结果，且对希腊可能不得不退出欧元区的忧虑重燃。
“中国，意大利和英国经济数据良好，支撑今日市场人气，但本周市场走势反复，投资者寻找欧洲将不会瓦解的保证，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa说。
中国贸易数据强于预期，提振铜价升至2015年6月来最高，从而提振矿业类股。
STOXX 600基本资源指数.SXPP创下11月9日特朗普赢得美国总统选举以来表现最好的一日。该指数收涨3.7%，是欧洲市场表现最好的板块。
全球最大钢生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)上涨也提振STOXX 600基本资源指数。该公司公布高于预期的季度核心获利，刺激股价劲升9.3%。
欧洲银行股走低，银行指数.SX7P下挫0.8%，受意大利银行业绩拖累。
英股富时100指数.FTSE收涨0.4%，德股DAX指数.GDAXI收高0.21%，法股CAC-40指数.FCHI微幅收涨0.04%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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