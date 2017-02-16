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国际财经 | 2017年 2月 16日 星期四 08:42 BJT

欧股受企业季报推动收涨 银行股触及三周高位

路透伦敦2月15日 - 欧洲股市周三收高，再度受企业季报推动，因法国农业信贷银行(CAGR.PA)上涨，引领银行股升至三周高位。

泛欧STOXX 600指数上涨0.3%，银行指数.SX7P是升幅最大的板块，上扬1.4%。

法国农业信贷银行劲升4.7%，此前该行公布的第四季获利跌幅小于预期。

银行股上涨，也受助于美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。

业绩喜报遍地开花，芬兰包装公司Huhtamaki (HUH1V.HE)公布业绩后大涨8.7%，是升幅最大的STOXX 600指数成份股。

喜力(HEIN.AS)上涨3.7%，此前公司确定其盈利目标。

英股富时100指数.FTSE收升0.47%，德股DAX指数.GDAXI收高0.19%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.59%。(完) 　

(编译 利棣儿；审校 李军)

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