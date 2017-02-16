欧股受企业季报推动收涨 银行股触及三周高位

独家：Facebook与Vox和BuzzFeed等签约制作原创影音节目--消息
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透伦敦2月15日 - 欧洲股市周三收高，再度受企业季报推动，因法国农业信贷银行(CAGR.PA)上涨，引领银行股升至三周高位。
泛欧STOXX 600指数上涨0.3%，银行指数.SX7P是升幅最大的板块，上扬1.4%。
法国农业信贷银行劲升4.7%，此前该行公布的第四季获利跌幅小于预期。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
业绩喜报遍地开花，芬兰包装公司Huhtamaki (HUH1V.HE)公布业绩后大涨8.7%，是升幅最大的STOXX 600指数成份股。
喜力(HEIN.AS)上涨3.7%，此前公司确定其盈利目标。
英股富时100指数.FTSE收升0.47%，德股DAX指数.GDAXI收高0.19%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.59%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。