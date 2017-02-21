欧股在矿业和电信股支撑下微幅收高 但联合利华下挫拖累大盘

路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)(ULVR.L)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)(KHC.O)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，仅略低于周三触及的2015年12月初以来高位。

联合利华盘中最多下挫9%，随后扳回部分跌幅，收跌6.6%。

在巴菲特的支持下，卡夫曾希望收购联合利华这家最大对手，但其出价在上周五被后者断然拒绝。

不过联合利华股价仍高于上周五卡夫宣布收购计划之前的水平，因投资者还在押注联合利华下一步将如何做。

“现在皮球已在联合利华的场内，该公司需要向股东证明，作为一家独立公司更有价值，”AFS Group分析师Jauke de Jong指出。

法国兴业银行分析师认为，联合利华应该考虑进行大手笔股票回购或展开战略收购。他们称，收购美国品牌高露洁(Colgate)将会带来重大变化，帮助该公司保持独立状态。

涨幅领先的个股包括南非零售集团Steinhoff(SNHG.DE)。该股上扬6.5%，此前其终止了有关出售非洲零售资产给Shoprite的谈判。

德股DAX指数.GDAXI表现优于其他欧洲股市，收高0.6%。摩根大通分析师在报告中指出，德股指数中景气循环类股占据很大权重，意味着该市场拥有十分有利的条件，在全球通胀回升的环境下收益，并将DAX指数称为摩根大通2017年在欧洲最为作多的指数。

英股富时100指数.FTSE收平盘，法股CAC-40指数.FCHI微跌0.05%。(完)