欧股受保险股下跌拖累收低 意大利股市急升

路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。

泛欧STOXX Europe 600指数收跌0.1%，延续周五深跌的势态，当日该指数触及三周最低收位。

意大利忠利保险(GASI.MI)大跌2.8%，是跌幅最大的STOXX指数成份股之一，此前意大利联合圣保罗银行(ISP.MI)在周五稍晚表示，决定不寻求并购意大利忠利保险。

这一决定扶助意大利联合圣保罗银行股价急升5.5%，因投资者对该行为寻求这起并购而不派发股息的担忧缓解，这也导致一些分析师下调对意大利忠利保险的评级。

意大利联合圣保罗银行和Banco BPM(BAMI.MI)上涨，扶助意大利FTSE MIB指数.FTMIB急升1.7%。

Banco BPM猛涨6.1%，为涨幅最大的STOXX 600指数成份股，该行周五晚表示，轻松满足欧洲央行的资本要求。

英国最大汽车保险公司Admiral (ADML.L)和DirectLine (DLGD.L)分别跌2.5%和7.2%，此前英国政府公布新规例，将提高个人受伤索偿的总赔偿额，业界形容此举“疯狂”。

伦敦证券交易所集团(LSE) (LSE.L)和德意志交易所(DB1Gn.DE)分别下挫1.1%和2.4%，此前伦敦证券交易所集团表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划。

泛欧交易所(Euronext)(ENX.PA)跌2.2%。

英股富时100指数.FTSE收高0.13%，德股DAX指数.GDAXI上涨0.16%。法股CAC指数.FCHI基本持平。(完)