欧股收平盘 但Melrose和Subsea大涨

路透伦敦3月2日 - 欧洲股市周四收盘持平，在昨日大涨后稍作喘息，但英国Melrose和挪威Subsea公布业绩后股价大涨。

泛欧STOXX 600指数收平盘，基本资源和银行下跌带来压力。

总体表现良好的欧洲企业业绩期接近尾声。

“迄今有75%的公司公布了季报，STOXX 600指数成份股企业第四季每股收益较上年同期上升12.1%，为2013年第四季来最大升幅，”德意志银行分析师表示。

专注于中型工程公司整改的英国投资公司Melrose Industries (MRON.L)股价暴涨10.5%，触及纪录高位，此前该公司公布，全年营收上升逾两倍，受助于买入美国通风设备制造商Nortek Industries。

挪威石油服务公司Subsea 7 (SUBC.OL)上涨5.5%，此前公布第四季获利好于预期，公司表示将派发特别股息。

法国煤气及电力公司Engie.SX6P引领公共事业股上涨，该股劲升8.2%，为2008年底以来表现最好的一天，此前公布2016年获利，符合分析师预期。

英国公司Capita (CPI.L)是跌幅最大的STOXX指数成份股，下挫9.1%，此前公布令人失望的业绩，并宣布执行长将离职。

英股富时100指数.FTSE微幅下跌0.01%。法股CAC-40指数.FCHI小涨0.06%。德股指数.GDAXI微跌0.06%。(完)