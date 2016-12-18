欧股留守在11个月高位附近 因企业并购消息和油股上涨

路透伦敦12月16日 - 欧洲股市周五录得连续第二周周线上升，围绕药企Actelion的并购臆测和油企上扬，扶助欧洲指标股指保持在11个月高位附近。

泛欧STOXX 600指数收涨0.3%，盘中在平盘上下方游走。

该指数过去两周累计上涨6%，受银行股反弹提振，因预期公债收益率不断上升将缓和利差压力，美元不断走坚也提供进一步扶助。

瑞士药企Actelion (ATLN.S)暴涨10.5%，触及纪录新高，为升幅最大的STOXX指数成分股。

彭博援引熟识事件的人士称，法国药商赛诺菲安万特(SASY.PA)正商讨以每股约275美元的价格收购Actelion，可能最快在下周达成交易。

意大利保险公司Generali (GASI.MI)劲升最多5.2%，交易商称，媒体最新传闻，德国安联(ALVG.DE)可能收购Generali的法国业务。

Generali稍后回落，收高1.6%，此前三位消息人士称，Generali无意出售其法国业务。

油股.SXEP是升幅最大的板块，上涨1.5%，触及去年6月来最高，此前油价上涨，因有迹象显示产油国将会遵守全球减产协议。

银行股.SX7P下跌0.3%，周四触及1月来最高。意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)周五上扬1.3%。

英股富时100指数.FTSE收高0.18%。德股DAX指数.GDAXI收涨0.33%。法股CAC指数.FCHI上扬0.29%。(完)