欧股延续跌势 受油价下跌拖累

路透米兰9月13日 - 欧洲股市周二连跌第四日，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)理事布雷纳德的鸽派讲话给股市带来的最初支持消散，且油价下跌带来压力。

STOXX 600指数下挫1%，但仍高于周一盘中触及的五周低位，反应投资者紧张程度的波动率指数.V2TX重拾升势，收高4%。

泛欧股指早盘上涨最多0.6%，因美联储理事布雷纳德的讲话安抚了投资者。布雷纳德周一称美联储必须谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措。

但欧股涨势消散，因美国股市开盘下跌，且油价因担忧供应过剩下滑，导致油股.SXEP下跌超过2.8%，为欧洲股市中表现最差的板块。

“股市投资者不确定(美国)加息是否利多，因为经济成长仍然脆弱，负债水准仍非常高，且缺乏经济成长动因，”Syz Asset Management基金经理Michele Pedroni说。

“这增加了市场波动的风险，”他说，尚未看到欧洲经济稳健增长的迹象。

英股富时100指数.FTSE收跌0.53%，法股CAC-40指数.FCHI收挫1.19%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.43%。(完)