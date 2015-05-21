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国际财经 | 2015年 5月 22日 星期五 07:26 BJT

欧洲股市从低点反弹收高 PMI数据好坏不一

路透伦敦5月21日 - 欧洲股市周四涨跌互见，从日内低位反弹，此前数据直指两大欧元区经济体经济表现好坏不一，5月德国民间部门扩张步伐再次放缓，而法国经济活动继续温和增长。

法股CAC指数.FCHI收涨0.26%，报5,146.70点，因数据显示法国制造业和服务业活动改善，在欧洲国家中表现出色。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.4%，报1,619.85点，早盘一度下跌最多0.4%。

北欧企业Kinnevik (KINVb.ST)和诺基亚NOK1V.HE在FTSEurofirst 300指数中升幅居前，两者也在午盘上扬，且大幅收高逾3%。

诺基亚上扬，因消息称，一些德国轿车制造业为买入诺基亚的地图业务HERE作准备，而Kinnevik 支持的Global Fashion Group将进行首次公开发行(IPO)。

德股DAX指数.GDAXI仅升0.14%，报11,864.59点，此前Markit称德国5月综合采购经理人指数(PMI)初值降至52.8。

英国富时100指数.FTSE收涨0.09%，报7,013.47点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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