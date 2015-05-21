欧洲股市从低点反弹收高 PMI数据好坏不一

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月21日 - 欧洲股市周四涨跌互见，从日内低位反弹，此前数据直指两大欧元区经济体经济表现好坏不一，5月德国民间部门扩张步伐再次放缓，而法国经济活动继续温和增长。
法股CAC指数.FCHI收涨0.26%，报5,146.70点，因数据显示法国制造业和服务业活动改善，在欧洲国家中表现出色。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.4%，报1,619.85点，早盘一度下跌最多0.4%。
北欧企业Kinnevik (KINVb.ST)和诺基亚NOK1V.HE在FTSEurofirst 300指数中升幅居前，两者也在午盘上扬，且大幅收高逾3%。
诺基亚上扬，因消息称，一些德国轿车制造业为买入诺基亚的地图业务HERE作准备，而Kinnevik 支持的Global Fashion Group将进行首次公开发行(IPO)。
德股DAX指数.GDAXI仅升0.14%，报11,864.59点，此前Markit称德国5月综合采购经理人指数(PMI)初值降至52.8。
英国富时100指数.FTSE收涨0.09%，报7,013.47点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。