欧洲股市微跌 疲弱业绩和奢侈品股跌势重压市场

路透伦敦4月22日 - 欧洲股市周三微幅走低，因一批企业公布的获利疲弱，且部分主要奢侈股走低。

奢侈品集团Kering(PRTP.PA)跌幅居前，急跌3.9%，之前该公司报告营收降幅超预期。同业Burberry(BRBY.L)和Hugo Boss (BOSSn.DE)也走低。

英国超市营运商乐购(Tesco)(TSCO.L)重挫5.2%，因录得创纪录亏损。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘微跌0.02%，报1,628.35点。德国DAX指数.GDAXI收跌0.6%，报11,867.37点。

“目前我作空欧洲股市。市场上有很多负面因素，诸如企业业绩疲弱和对希腊的担忧等，”Clairinvest的基金经理Ion-Marc Valahu说。

希腊股市上扬2.1%，之前有消息人士透露，欧洲央行上调针对希腊银行业的紧急流动性上限至755亿欧元。但部分交易商仍然保持谨慎。

“由于在周五欧元集团会议上达成协议的机率为零，希腊已错失显示其改革诚意的最新一次机会，使其陷入了孤立无援、捉襟见肘和几乎绝望的境地，”Spreadex的分析师Connor Campbell表示。

沃尔沃(VOLVb.ST)逆市上扬，跳升15%，该公司之前任命大众(VOWG_p.DE)旗下企业Scania的总裁兼首席执行执行长出任公司CEO。

英国富时100指数.FTSE收跌0.49%，收报7,028.24点。法国CAC 40指数.FCHI上扬0.36%，收报5,211.09点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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