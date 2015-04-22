欧洲股市微跌 疲弱业绩和奢侈品股跌势重压市场

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦4月22日 - 欧洲股市周三微幅走低，因一批企业公布的获利疲弱，且部分主要奢侈股走低。
奢侈品集团Kering(PRTP.PA)跌幅居前，急跌3.9%，之前该公司报告营收降幅超预期。同业Burberry(BRBY.L)和Hugo Boss (BOSSn.DE)也走低。
英国超市营运商乐购(Tesco)(TSCO.L)重挫5.2%，因录得创纪录亏损。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘微跌0.02%，报1,628.35点。德国DAX指数.GDAXI收跌0.6%，报11,867.37点。
“目前我作空欧洲股市。市场上有很多负面因素，诸如企业业绩疲弱和对希腊的担忧等，”Clairinvest的基金经理Ion-Marc Valahu说。
希腊股市上扬2.1%，之前有消息人士透露，欧洲央行上调针对希腊银行业的紧急流动性上限至755亿欧元。但部分交易商仍然保持谨慎。
“由于在周五欧元集团会议上达成协议的机率为零，希腊已错失显示其改革诚意的最新一次机会，使其陷入了孤立无援、捉襟见肘和几乎绝望的境地，”Spreadex的分析师Connor Campbell表示。
沃尔沃(VOLVb.ST)逆市上扬，跳升15%，该公司之前任命大众(VOWG_p.DE)旗下企业Scania的总裁兼首席执行执行长出任公司CEO。
英国富时100指数.FTSE收跌0.49%，收报7,028.24点。法国CAC 40指数.FCHI上扬0.36%，收报5,211.09点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。