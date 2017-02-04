欧股收高 受良好的企业季报和美国就业数据提振

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透伦敦2月3日 - 欧洲股市周五收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。
STOXX 600指数收涨0.5%，在上日收低后反弹。该指数本周周线下跌0.6%，因担心美国总统特朗普政策的影响，令风险资产的涨势暂竭。
欧元区制造业数据良好，美国非农就业岗位增幅超预期，提振泛欧股指上涨。
周五公布的一项调查显示，2017年伊始欧元区企业活动增速与去年12月创下的多年高位齐平，而需求更快增长表明良好态势将继续。
英国保险业者Beazley BEZG.L劲升7.2%，升幅居首，此前公司公布全年税前盈利高于预期。区内其它保险股也表现出众，法国安盛保险(AXA) (AXAF.PA)和Accor (ACCP.PA)在法股CAC 40指数中升幅居前。
瑞典Hexpol(HPOLb.ST)和Skanska (SKAb.ST)上涨，因业绩良好，但西班牙Banco Popular(POP.MC)大跌6.8%，因公布全年亏损35亿欧元。
矿业股下跌2.4%，为11月15日来最大单日跌幅，也是欧洲股市表现最差的板块，因铜价下跌，此前中国央行意外升息令金属市场不安，担心当局会打击投机活动。
英股富时100指数.FTSE收高0.67%，德股DAX指数.GDAXI收涨0.2%，法股CAC-40指数.FCHI收升0.65%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。