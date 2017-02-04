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国际财经 | 2017年 2月 4日 星期六 10:21 BJT

欧股收高 受良好的企业季报和美国就业数据提振

路透伦敦2月3日 - 欧洲股市周五收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。

STOXX 600指数收涨0.5%，在上日收低后反弹。该指数本周周线下跌0.6%，因担心美国总统特朗普政策的影响，令风险资产的涨势暂竭。

欧元区制造业数据良好，美国非农就业岗位增幅超预期，提振泛欧股指上涨。

周五公布的一项调查显示，2017年伊始欧元区企业活动增速与去年12月创下的多年高位齐平，而需求更快增长表明良好态势将继续。

英国保险业者Beazley BEZG.L劲升7.2%，升幅居首，此前公司公布全年税前盈利高于预期。区内其它保险股也表现出众，法国安盛保险(AXA) (AXAF.PA)和Accor (ACCP.PA)在法股CAC 40指数中升幅居前。

瑞典Hexpol(HPOLb.ST)和Skanska (SKAb.ST)上涨，因业绩良好，但西班牙Banco Popular(POP.MC)大跌6.8%，因公布全年亏损35亿欧元。

矿业股下跌2.4%，为11月15日来最大单日跌幅，也是欧洲股市表现最差的板块，因铜价下跌，此前中国央行意外升息令金属市场不安，担心当局会打击投机活动。

英股富时100指数.FTSE收高0.67%，德股DAX指数.GDAXI收涨0.2%，法股CAC-40指数.FCHI收升0.65%。(完) 　

(编译 利棣儿；审校 母红)

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