欧盟支持新证券规定延后一年至2018年上路

路透布鲁塞尔5月18日 - 欧盟周三正式支持证券市场规定的全面改革将延后一年进行。

该所谓的MIFID II规定赶上交易技术的进展、增加债市和商品市场的透明度，并采用了从金融危机中所记取的经验。

在欧洲议会于5月2日达成初步协议后，欧盟28国达成协议，并确认了执委会2月提议的延后计划。

欧盟委员会曾表示，由于监管机构和市场参与人士面临了“特殊的技术执行挑战“而提议延后进行。

各国将被要求在2017年7月前将MIFID转换成全国性的立法。新规将自2018年1月起适用。(完)