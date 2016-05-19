欧盟支持新证券规定延后一年至2018年上路

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透布鲁塞尔5月18日 - 欧盟周三正式支持证券市场规定的全面改革将延后一年进行。
该所谓的MIFID II规定赶上交易技术的进展、增加债市和商品市场的透明度，并采用了从金融危机中所记取的经验。
在欧洲议会于5月2日达成初步协议后，欧盟28国达成协议，并确认了执委会2月提议的延后计划。
欧盟委员会曾表示，由于监管机构和市场参与人士面临了“特殊的技术执行挑战“而提议延后进行。
各国将被要求在2017年7月前将MIFID转换成全国性的立法。新规将自2018年1月起适用。(完)
(编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。