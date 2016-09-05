欧股触及八个月高位 受软件厂商Temenos飙升所助

路透伦敦9月5日 - 欧洲股市周一微升并触及八个月高位，延续前一日涨势。瑞士软件生产商Temenos(TEMN.S)引领领涨，因此前获得一家大投行上调评级。

Temenos飙升7.6%收于纪录高位，此前瑞士信贷将该股投资评级从“中性”调升至“表现优于大盘”。瑞信表示，预期Temenos在未来几季的表现将继续令人惊喜。

泛欧STOXX 600指数微幅收升0.1%，盘中创下1月初以来高位。该指数上周五收升2%，因美国就业数据弱于预期，令投资者降低对美国很快将升息的预期。

不过，周一的涨势笼罩阴云，由于一项调查显示，欧元区8月企业增长步伐为去年初以来最慢，暗示该地区本就步履蹒跚的经济正在失去动能。

在各板块中，欧洲油气指数.SXEP上扬1%，得益于美元涨势熄火扶助油价逆转跌势。皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)扬升1.1%，BP(BP.L)则上涨0.9%。

不过银行类股.SX7P下滑0.3%。苏格兰皇家银行(RBS.L)和莱斯银行集团(LLOY.L)分别下挫3.5%和2.1%。此前德意志银行调降二者评级，称预期英国银行业者将持续承受资产定价压力。

英股富时100指数.FTSE收低0.22%，法股CAC指数.FCHI微跌0.02%，德股DAX指数.GDAXI下滑0.11%。(完)