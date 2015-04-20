欧洲股市收高 电信股上涨且中国降准刺激矿业股走强

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周一收高，本周开局良好，受助于电信行业的购并交易以及中国降准，但升势不足以令市场收复上周五的全部失地。
本周将有大量欧洲企业公布首季业绩，预计因欧元疲弱及经济状况改善，该季业绩将为四年来最佳。
欧洲央行购债刺激计划拉低欧元区公债收益率，支撑了投资人对股市的兴致，NN Investment Partners在研究报告中重申“尤其看好”欧洲股市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%，接近多年高位，德国DAX指数.GDAXI收高1.74%，报11,891.91点。
对希腊同国际金主谈判僵局的担忧在欧洲债市掀起一些波澜，但对股市的影响有限。希腊ATG股指.ATG是今日为数不多的收低股指之一。
在Liberty Global(LBTYA.O)的比利时分支Telenet (TNET.BR)表示，同意从荷兰KPN(KPN.AS)手中收购比利时移动电话网络运营商Base后，电信股走强，Belgacom BCOM.BR、德意志电信(DTEGn.DE)和Numericable NUME.PA涨幅均超过2%。
中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。此间市场矿业股获得提振。
英国富时100指数.FTSE收高0.82%，收报7,052.13点。法国CAC 40指数.FCHI上扬0.86%，收报5,187.59点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。