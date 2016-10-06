欧股下滑 公用事业股和地产股领跌

路透米兰10月5日 - 欧洲股市周三下跌，因担心欧洲央行在结束购债计划前，减少购债规模，公用事业股和地产股的跌幅最大。

泛欧STOXX 600指数收低0.6%，该指数本月迄今下跌约6%。

彭博周二稍晚报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小直至停止，从而结束量化宽松计划。欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度。

欧洲央行的购债计划是在明年3月到期，许多分析师预计，鉴于通胀仍低，欧洲央行会把该计划延长。

但只要一提到欧洲央行缩减购债计划就足以引起市场出现震荡，投资者本已质疑央行的举措是否可以提振经济成长和推高通胀，以及政府是否应该作更多。

欧元区国家公债收益率急升，从而压低欧洲公用事业类股和地产股。

STOXX欧洲600地产指数.SX86P急跌2.9%，STOXX欧洲600公用事业指数.SX6P下滑2.1%。

欧元区国公债收益率上涨，缓解部份对欧洲银行股的卖压。

STOXX欧洲600银行指数.SX7P大涨1.4%，尽管该指数今年迄今仍下跌约20%，部份因担心银行业的坏账。

银行股权重的意大利FTSE MIB指数.FTMIB和西班牙IBEX指数.IBEX皆上升，分别涨1%和0.1%。

德意志银行(DBKGn.DE)上扬2.8%，因评级机构穆迪表示，德国银行体系“前景稳定”。

英股富时100指数.FTSE下跌0.58%，法股CAC指数.FCHI收低0.29%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.32%。(完)