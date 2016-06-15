欧洲股市结束五日连跌收高 因矿业股上涨和Zodiac飙升

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦/米兰6月15日 - 欧洲股市周三上涨，结束之前五日因担心下周英国退欧公投而下跌的颓势，Zodiac Aerospace(ZODC.PA)股价飙升，此前公布营收上升。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.9%，STOXX 600指数攀升1%，两者在周二均跌至近四个月低位，且在今年迄今录得约10%的跌幅。
矿业股升幅居前，英美资源(AAL.L)和Antofagasta(ANTO.L)上涨超过6%，因金属价格上扬。
交易商表示，对美联储周三稍后将维持利率不变的预期也扶助支撑股市，因低利率的环境降低投资者在公债的回报，从而削弱了公债相对于股市的吸引力。
“过去数日的负面人气小幅改善，市场的风险意愿普遍有所增强，且对美联储政策立场的预期也提供了一定的支撑，”Hantec Markets分析师Richard Perry说。
Zodiac盘中最多上涨26%，此前一法国财经刊物称航空航天集团Safran (SAF.PA)准备出价收购Zodiac。熟识情况的消息人士否认了该报导。Safran拒绝置评。
Zodiac盘初已受最新的营收数据提振上涨，收盘上涨11.6%。
英国富时100指数.FTSE上涨0.73%，收报5,966.80点。法股CAC 40指数.FCHI上升1%，收报4,171.58点。德国DAX指数.GDAXI攀升0.92%，收报9,606.71点。 (完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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