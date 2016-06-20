欧洲股市创8月来最大单日涨幅 因英国退欧阵营支持率落后

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月20日 - 主要欧洲股指周一录得去年8月来最大单日涨幅，由权重的银行股领涨，因周末民调提振对英国将留在欧盟的预期。
泛欧股指STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数均大涨3.7%，为十个月来最大单日涨幅。两者升向6月初触及的水准。
市场反弹，结束之前三日连跌的势态，因近期英国退欧阵营支持率显示不断下降的迹象，令英镑势将创下七年来最大单日涨幅。
周六公布的三份民调结果显示，留欧阵营支持率有所回升，重新领先，不过，总体形势仍然是留欧和退欧阵营旗鼓相当。
“如果英国公投决定留在欧盟，股市短期内将会反弹，特别是在过去两周股市走疲的情况下，”摩根大通股市策略师Mislav Matejka说。
“这可能令股市重回6月初触及的水准，当时Euro STOXX 50指数在3,050点左右，”他说。
苏格兰皇家银行(RBS.L)劲涨7%，莱斯银行集团(LLOY.L)攀升5.1%。
旅游休闲股录得六年来最大单日涨幅，英国旅游股劲升，如Thomas Cook(TCG.L)升幅达到8.3%。
英国旅游股受到英镑上涨提振，因英镑坚挺使英国游客夏季旅行的成本更低。
STOXX 600指数成份股中仅有10只股票收低，贵金属股小跌。金价受创，因风险意愿上升。
尽管欧股周一劲涨，但多位交易商仍持谨慎态度，因英国公投结果不确定。
英国富时100指数.FTSE急升3.04%，收报6,204.00点。法股CAC 40指数.FCHI劲扬3.5%，收报4,340.76点。德国DAX指数.GDAXI大幅上涨3.43%，收报9,962.02点。 (完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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