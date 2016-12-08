调查：欧洲股市明年料上涨 大选等政治不确定因素构成风险

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月6日 - 欧洲股市2017年料将稳步上涨，但今年一系列意外政治因素加剧市场波动后，分析师对于股市可能出现的动荡较为谨慎。
路透过去一周对策略师、券商和分析师的调查预测，2017年欧洲股市STOXX 600和Euro STOXX 50.STOXX50E股指将上涨约5-6%。
但今年英国退欧公投及美国大选的意外结果震撼了市场，上述两个股指料不会实现此前对今年涨幅的预测，明年也料不会触及2015年创下的纪录高位。
政治不确定性依旧是主要忧虑，法国和德国将举行大选，意大利总理伦齐周日在修宪公投失利后，外界担心意大利的政府更替，另外英国如何推进其退欧进程亦令人关注。
尽管许多人原预期特朗普意外在大选中获胜将不利股市，但实际上他的当选提振了成长和通胀预期，进而有助于周期性股票。
STOXX 600指数料于2017年中触及350点，明年底涨至366点，略高于10月时的预测。
Euro STOXX 50指数料在2017年底触及3,255点，与上季时的预估大致相同。
2017年中期时，意大利FTSE MIB指数.FTMIB料较目前水准跌3%，至17,155点。
德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCHI料在2017年底分别涨6%和7%，大选似乎是股市动荡的可能因素。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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