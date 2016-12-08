调查：欧洲股市明年料上涨 大选等政治不确定因素构成风险

路透伦敦12月6日 - 欧洲股市2017年料将稳步上涨，但今年一系列意外政治因素加剧市场波动后，分析师对于股市可能出现的动荡较为谨慎。

路透过去一周对策略师、券商和分析师的调查预测，2017年欧洲股市STOXX 600和Euro STOXX 50.STOXX50E股指将上涨约5-6%。

但今年英国退欧公投及美国大选的意外结果震撼了市场，上述两个股指料不会实现此前对今年涨幅的预测，明年也料不会触及2015年创下的纪录高位。

政治不确定性依旧是主要忧虑，法国和德国将举行大选，意大利总理伦齐周日在修宪公投失利后，外界担心意大利的政府更替，另外英国如何推进其退欧进程亦令人关注。

尽管许多人原预期特朗普意外在大选中获胜将不利股市，但实际上他的当选提振了成长和通胀预期，进而有助于周期性股票。

STOXX 600指数料于2017年中触及350点，明年底涨至366点，略高于10月时的预测。

Euro STOXX 50指数料在2017年底触及3,255点，与上季时的预估大致相同。

2017年中期时，意大利FTSE MIB指数.FTMIB料较目前水准跌3%，至17,155点。

德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCHI料在2017年底分别涨6%和7%，大选似乎是股市动荡的可能因素。(完)