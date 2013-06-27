欧盟就如何共担救援银行成本达成协议（更新版）

* 新欧盟规则规定共担银行倒闭成本

* 协议将免除纳税人分担救援损失

* 成立“银行联盟”仍面临棘手难题

路透布鲁塞尔6月27日 - 欧盟周四达成一致，投资者和富有储户将为未来银行倒闭共担成本，与多年来由纳税人买单的纾困方式初步划清界限。纳税人买单的方式一直激起民愤。

谈判长达七个小时，持续到深夜，27个成员国的财长们终于就关闭或挽救受困银行达成共识。该计划规定，股东、债权人和存款超过10万欧元(13.2万美元)的储户应分担救援银行的义务。

该协议对周四稍晚将于布鲁塞尔会晤的欧盟领导人是一个鼓舞，可以显示出他们最终开始在制服这场始于2007年中期的金融危机。

“我们第一次达成一项重要的保护纳税人的救援协议，”荷兰财长迪塞尔布洛姆称。

这一规则打破了欧洲关于储户不应损失存款的禁忌，但就何时以及如何对破产银行储户实施强征，各国将拥有一定自由决定空间。

“这些规定对于德国储户的影响就像对世界其他投资者的影响是一样的，”德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在会后表示。

法国财政部长莫斯可维西暗示，各成员国财长还同意了法国的要求，即欧元区救助基金--欧洲稳定机制(ESM)可以用于帮助欧元区17个成员国中陷入困境的银行。

“这让整个事情连贯起来，”莫斯可维西称，“这为系统构筑了稳定性，以及一个稳固的系统。”

根据将于2018年生效的规定，成员国有责任将最多相当于银行债务8%的损失分摊出去，此番处理之后，以后还有灵活调整的余地。

欧洲现在可以专注于构建“银行业联盟”的下一个支柱。

但未来仍面临棘手难题，尤其是成员国或一个欧洲中央机构是否对关闭或重组坏银行具有最终决定权。

官员们表示，欧盟执委会料将最早下周公布成立一个新机构的提议，这个新机构将承担“执行人”的任务。

“最重要的讨论尚未开始进行，那就是将如何做出重组决定，”布鲁塞尔智库Bruegel的金融专家Nicolas Veron表示，“现在说欧洲将共同行动还为时过早。”(完)

(编译 石冠兰/杜明霞；审校 王丽鑫/高琦)

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