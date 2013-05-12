欧洲股市刷新五年高位

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均收高0.4%

* 德股DAX指数创新高

* 英国电信和诺华制药提振电信股和医保股

路透伦敦5月10日 - 欧洲股市周五刷新五年高位，电信股和医保股领涨，交易商表示，主要指数有进一步上升的空间，短期回落可能将是短暂的。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%，报1,233.49点，为2008年中来最高。

欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.4%，报2,785.24点，德股DAX指数.GDAXI收高0.2%，创下纪录收盘高位8,278.59点。

各国央行降息和注资拖累了债券的回报，带动投资人在股市中寻求更高收益。这提振全球股市在过去一年大涨，FTSEurofirst 300指数自年初以来已劲升近10%。

一些分析师表示，市场在近期大涨后易出现回撤，但整体走势仍正面。

STOXX Europe 600电信股指数.SXXP是表现最好的板块，大涨2.1%。英国电信(BT.L)急升12.3%，此前该公司公布盈利增长，并增加派息。

STOXX Europe 600医保股指数.SXDP升1.2%，位居次席，瑞士制药商诺华制药NOVN.VX一产品获得美国监管当局批准后股价上扬2.1%。

英国富时100指数.FTSE收高0.49%，报6,624.98点。法国股市CAC 40指数.FCHI升0.64%，报3,953.83点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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