欧洲股市STOXX 600指数本周周线升1.3% 受银行股续升提振

路透伦敦10月21日 - 欧洲股市周五基本持平，但录得周线上升，尽管未来货币政策存在不确定性，但银行股持续反弹，且一些企业季报良好，扶助支撑市场。

泛欧STOXX 600指数收平盘，但本周周线上升约1.3%。

STOXX欧洲600银行指数.SX7P跑赢大盘，上升0.5%。

花旗集团分析师表示，美国银行业过去一周公布强劲的业绩，对欧洲银行的固定收益、货币和商品交易(FICC)业务而言是个好兆头。

德国软件公司思爱普(SAP)(SAPG.DE)上涨3.4%，此前公司上调2016年营业利润预估区间低端。

不过，法国视觉和声效公司Technicolour(TCH.PA)急跌8%，此前摩根大通将该公司评级从“加码”下调至“中性”。

欧洲银行指数今年迄今下跌近20%，是欧洲表现最差的板块。

从长远来看，投资者仍担忧意大利银行业的坏账问题，欧洲央行负利率政策给银行获利造成的损害，以及欧洲央行货币刺激政策前景的不确定性。

泛欧STOXX 600指数今年迄今下跌约6%，美银美林周五公布的资金流动数据显示，欧洲股票基金连续第37周出现资金流出。

英股富时100指数.FTSE和法股CAC指数.FCHI均收跌0.09%，德股DAX指数.GDAXI收升0.09%。(完)