欧股上涨 因银行股在压力测试结果公布前攀升

现代汽车将美国投资计划提高50%至31亿美元
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。
路透伦敦/米兰7月29日 - 欧洲股市周五上涨，受助于部分企业季报令人鼓舞，Kering(PRTP.PA)攀升，因旗下时尚品牌Gucci销售强劲。
金融股走坚，STOXX Europe 600银行指数.SX7P升幅居首，劲涨2.1%，周五稍后欧洲银行压力测试结果将出炉。
意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)预料将是压力测试中表现最差的银行之一，该股劲涨6.3%，因投资者对包含50亿欧元增资在内的救助计划感到乐观。
巴克莱(BARC.L)劲涨5.5%，尽管巴克莱公布上半年税前利润下降21%，但包括消费者和商业贷款、信用卡和投资银行业务在内的核心业务利润上涨19%，至24亿英镑。
泛欧绩优股STOXX 600指数上涨0.7%，本周连续第三周录得周线上升。
多只个股受季报提振急升。Kering劲涨6.2%，此前公司旗下品牌Gucci公布第二季销售强劲增长7.4%。
汤森路透数据显示，迄今已公布业绩的111家STOXX 600指数成份股企业中，42%的业绩好于分析师预期，长期均值为49%。整体盈利预料较上年同期下跌11.3%。
英股富时100指数.FTSE收涨0.05%，法股CAC 40指数.FCHI收升0.44%。德股DAX指数.GDAXI上升0.61%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
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