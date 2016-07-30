欧股上涨 因银行股在压力测试结果公布前攀升

路透伦敦/米兰7月29日 - 欧洲股市周五上涨，受助于部分企业季报令人鼓舞，Kering(PRTP.PA)攀升，因旗下时尚品牌Gucci销售强劲。

金融股走坚，STOXX Europe 600银行指数.SX7P升幅居首，劲涨2.1%，周五稍后欧洲银行压力测试结果将出炉。

意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)预料将是压力测试中表现最差的银行之一，该股劲涨6.3%，因投资者对包含50亿欧元增资在内的救助计划感到乐观。

巴克莱(BARC.L)劲涨5.5%，尽管巴克莱公布上半年税前利润下降21%，但包括消费者和商业贷款、信用卡和投资银行业务在内的核心业务利润上涨19%，至24亿英镑。

泛欧绩优股STOXX 600指数上涨0.7%，本周连续第三周录得周线上升。

多只个股受季报提振急升。Kering劲涨6.2%，此前公司旗下品牌Gucci公布第二季销售强劲增长7.4%。

汤森路透数据显示，迄今已公布业绩的111家STOXX 600指数成份股企业中，42%的业绩好于分析师预期，长期均值为49%。整体盈利预料较上年同期下跌11.3%。

英股富时100指数.FTSE收涨0.05%，法股CAC 40指数.FCHI收升0.44%。德股DAX指数.GDAXI上升0.61%。(完)