欧洲股市在英国央行降息后收高 金融股和工业股领涨

路透米兰8月4日 - 欧洲股市周四收高，受Aviva (AV.L)和西门子(SIEGn.DE)等大型金融股和工业股大涨提振。

泛欧STOXX 600指数收高0.7%，但今年迄今仍跌7.7%，在英国央行自2009年来首次降息并重启购债计划后，该指数扩大升势。英股富时100指数.FTSE收高1.59%。

“英国央行今日的举措是为试图支撑英国经济迈出的重要一步，”JP Morgan Asset Management全球市场策略师Nandini Ramakrishnan表示。

英国央行和欧洲央行降息和扩大货币刺激措施的前景已经带动欧股从6月底英国公投意外决定脱欧后所受的打击中反弹。

多家重量级企业发布了相对乐观的业绩消息。德国工业集团西门子今年第二次上调全年盈利预估后股价大涨4.5%。

法国BIC(BICP.PA)确认今年财测后股价劲升4.4%。保险商Aviva攀升5%，此前该公司公布的中期盈利上升。

法股CAC 40指数.FCHI和德股DAX指数.GDAXI均收升0.57%。(完)