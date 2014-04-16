欧洲股市反弹 因中国数据令人安慰

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* FTSEurofirst 300指数上涨1.2%，扭转周二的跌势
* 中国第一季经济增长略好于预期，但增速为18个月来最慢
* Euro STOXX 50指数上涨1.5%，升至50日移动均线上方
路透伦敦/巴黎4月16日 - 欧洲股市周三上涨，扭转上日的跌势，之前中国公布第一季经济增长略好于预期。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3上涨1.2%，报1,322.51点，多数交易商认为该指数反弹，是对上日录得1%的跌势作反应。
中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略低于今年全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；不过数据高于路透调查预估中值7.3%。GDP环比则增长1.4%。
“今天早上公布的中国数据不是很强劲，但肯定不至于令投资人的乐观情绪消散，该数据为欧洲股市今日上涨提供了理据，”IG分析师Alastair McCaig表示。
法国公用事业股Suez Environnement (SEVI.PA)急升7.1%，是最大升幅的FTSEurofirst300指数成份股，Veolia Environnement(VIE.PA)劲涨4.3%，对两家企业合并的臆测提振其股价。
两家公司在盘后否认正在进行合并磋商，甚至没有对类似项目进行研究。
英国富时100指数.FTSE收升0.65%，报6,584.17点；德国DAX指数.GDAXI上涨1.57%，报9,317.82点；法国CAC-40指数.FCHI收高1.39%，报4,405.66点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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