欧洲股市反弹 因中国数据令人安慰

* FTSEurofirst 300指数上涨1.2%，扭转周二的跌势

* 中国第一季经济增长略好于预期，但增速为18个月来最慢

* Euro STOXX 50指数上涨1.5%，升至50日移动均线上方

路透伦敦/巴黎4月16日 - 欧洲股市周三上涨，扭转上日的跌势，之前中国公布第一季经济增长略好于预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3上涨1.2%，报1,322.51点，多数交易商认为该指数反弹，是对上日录得1%的跌势作反应。

中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略低于今年全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；不过数据高于路透调查预估中值7.3%。GDP环比则增长1.4%。

“今天早上公布的中国数据不是很强劲，但肯定不至于令投资人的乐观情绪消散，该数据为欧洲股市今日上涨提供了理据，”IG分析师Alastair McCaig表示。

法国公用事业股Suez Environnement (SEVI.PA)急升7.1%，是最大升幅的FTSEurofirst300指数成份股，Veolia Environnement(VIE.PA)劲涨4.3%，对两家企业合并的臆测提振其股价。

两家公司在盘后否认正在进行合并磋商，甚至没有对类似项目进行研究。

英国富时100指数.FTSE收升0.65%，报6,584.17点；德国DAX指数.GDAXI上涨1.57%，报9,317.82点；法国CAC-40指数.FCHI收高1.39%，报4,405.66点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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