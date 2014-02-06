欧股小升结束两周跌势 出现轻微技术性反弹

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* FTSEurofirst 300指数升0.1%
* 技术图表显示指数到了“超卖”水平
* 季报好坏不一，令投资人不安
路透伦敦2月5日 - 欧洲股市周三小升，此前两周下跌，但对全球经济增长和担忧新兴市场货币的担忧，仍然令投资人惴惴不安。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.1%，报1,271.84点，之前两周累计下滑6%。
技术图表显示FTSEurofirst指数在连跌两周后到了超卖水平，相对强弱指标(RSI)接近30。
在欧洲央行周四公布货币政策决定和召开记者会，以及周五美国非农就业报告出炉前，投资人不愿建立新头寸。
英国最大制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)上涨1.6%，对FTSEurofirst300指数攀升帮助最大，此前公司预期2014年业绩强劲，因其药物研究实验室生产改善。
整体企业季报仍然好坏不一。全球最大的作物化学药品制造商先正达（Syngenta）SYNN.VX急跌3.4%，此前公布上年获利下降。
英国富时100指数.FTSE收高0.13%，报6,457.89点；德国DAX指数.GDAXI收跌0.13%，报9,116.32点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.01%，报4,117.79点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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