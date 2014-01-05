欧洲股市反弹 意大利电信股价暴涨

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均上升0.5%

* 意大利电信暴涨，因臆测出售巴西分支

* 2013年从美国流入欧洲股市的资金创纪录高位-Lipper

路透巴黎1月3日 -欧洲股市周五上涨，扳回在2014年首个交易日录得的部份跌幅，意大利电信(TLIT.MI)股价急升，因臆测其巴西无线电分支将出售。

零售股上升，英国的Next (NXT.L)领涨，此前公司报告圣诞节销售强劲，公司上调其获利预估，且公布发放特别股息。

不过，整体而言，成交量非常清淡，为绩优股日均成交量的大约75%，因许多市场人士仍放新年假期。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收升0.5%，报1,312.15点，扳回周四下跌0.8%的部份跌幅。

意大利电信(TLIT.MI)急升6.9%，因报告指西班牙电信(TEF.MC)准备一份联合出价，买入意大利电信的巴西无线电分支TIM Brasil (TIMP3.SA)。

英国富时100指数.FTSE收高0.19%，报6,730.67点；德股DAX指数.GDAXI收升0.37%，至9,435.15点；法国CAC-40指数.FCHI上涨0.48%，报4,247.65点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收涨0.5%，报3,074.43点。

汤森路透旗下Lipper的数据显示，欧洲股市在2013年吸纳美国投资人163亿美元净流入，为纪录高位，规模为2006年创下58亿美元的上次纪录高位的大约三倍。

资金流入在2013年第四季加速。投资人在10-12月在欧洲市场投入76亿美元，因经济数据持续改善和欧洲央行对通胀的立场温和扶助欧洲指标股指在2013年的表现为四年最佳。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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