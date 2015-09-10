欧洲股市下挫 在巴西有业务往来的企业股票承压劲跌

路透伦敦9月10日 - 欧洲股市周四下挫，在标普下调巴西债信评等至“垃圾”级别后，在巴西有业务往来的企业股票承压领跌。

去年营收近半来自拉美的法国零售商Casino Guichard(CASP.PA)股价重挫6.2%；Edenred (EDEN.PA)大跌4.8%，该公司近半盈利来自巴西；超市家乐福(Carrefour)(CARR.PA)挫跌3.3%，其年度营收中14%来自巴西。

Seadrill(SDRL.OL)、西班牙桑坦德银行(SAN.MC)、百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)、英美烟草(BATS.L)、Galp Energia (GALP.LS)和联合利华(Unilever)(ULVR.L)等在巴西开展业务的企业股价跌幅介乎0.9-8%。

“在巴西有大量业务的企业明显表现不佳，因依赖资源的巴西经济正在萎缩，且急需的投资也可能减少。所有这些问题都令在巴西开展业务的吸引力降低。”德国商业银行的Peter Dixon称。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1.4%，报1,415.09点，昨日涨幅尽数回吐。

对中国经济成长的担忧殃及矿业股，STOXX Europe 600基本资源类股指数.SXPP下挫2.9%，必和必拓(BLT.L)大跌5.9%，嘉能可(GLEN.L)劲挫7.8%。

猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月消费者物价指数(CPI)同比超预期上涨，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累生产者物价指数(PPI)同比降幅创近六年最大。

德股DAX指数.GDAXI收低0.9%，报10,210.44点。英股富时100指数.FTSE收挫1.18%，报6,155.81点，法股CAC指数.FCHI大跌1.46%，报4,596.53点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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