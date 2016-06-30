寻找能抵御英退冲击的投资？不妨尝试医药、酒类和烟草股

路透伦敦6月29日 - 在过去一周中的欧洲股市，保健股、安全股甚至一些传统上的“罪恶股”都已显露出抵御英国退欧风暴的特性。

上周英国退欧公投后出现的避险风潮，促使投资者重新投向保健与消费相关类股的怀抱；这些股票在过去五年几乎每一次巨大市场震荡中都为投资者提供了庇护。

欧洲保健类股周三成为扳回英退公投后所有跌幅的首个主要板块，主要受助于大型英国业者的强劲表现。食品饮料类股料将紧随其后。

制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)、帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)以及英美烟草(BATS.L)等股票自上周四收盘以来，均上涨7%-11%不等，并带领大盘展开反弹。

自上周英国公投意外决定脱欧之后，全球股市连跌两日，总市值缩水超过3万亿(兆)美元。

可靠的获利与派息，以及预期英镑和欧元走软将推高主要面向英国和欧洲以外市场的企业获利，支持了这些类股的强韧表现。

“不考虑英国脱欧，在全球各国经济几乎都在放缓的情况下，不确定性增加，”管理着Miton Income Fund的基金经理Eric Moore表示。他并称，所谓的防御类股表现相对稳定，更增添了这些股票的吸引力。(完)