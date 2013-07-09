矿业股大涨 带动欧股创下一个月最高收位

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* FTSEurofirst 300指数收高0.8%，报1,188.95点
* 矿业股上扬，因美国铝业业绩胜预期
* 高盛上调评级带动苏格兰皇家银行大涨
路透伦敦7月9日 - 欧洲股市周二创下一个月收盘高位，受矿业股升势带动，此前美国铝业(AA.N)公布的季度业绩令人鼓舞，且财测积极，提振市场对矿业股的信心。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高9.27点，或0.8%，报1,188.95点，延续反弹走势，该指数已从6月低点回升超过6.5%。
基本资源股.SXPP跳升2.4%，此前美国铝业公布的经调整第二季盈利优于预期，且预计需求增加。
根基汤森路透StarMine，顶级分析师预计STOXX Europe 600指数成份股企业第二季盈利将超过预期0.4%。
德意志银行将基本资源类股评级由“减持”上调至“中性”，因估值因素。今年迄今，因投资人担心盈利不佳，基本资源类股重挫27.7%。
今日市场出现普涨，汽车股.SXAP、金融服务类股.SXFP、化工股.SX4P以及地产股.SX86P升幅都超过1.3%。
银行股.SX7P小涨0.5%，但苏格兰皇家银行(RBS.L)跳升5.4%，因此前高盛将该股评级上调至“买入”，目标价也从3.5英镑上调至3.7英镑。
英国股市富时100指数.FTSE收高0.98%，至6,513.08点。德国股市DAX指数.GDAXI大涨1.12%，报8,057.75点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.52%，报3,843.56点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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