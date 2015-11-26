欧股在清淡交投中攀升至三个月高位 对欧洲央行下周行动的预期升温

路透米兰/伦敦11月26日 - 欧洲股市周四触及三个月高位，在清淡交投中上涨，因有关欧洲央行下周将有大动作的预期升温。

芯片生产商英飞凌季度业绩强劲，以及金属价格反弹也提供支撑。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.9%，报1,516.25点，为8月以来最高。

但成交量仅为90日均值的65%，美国股市因感恩节假期休市。

欧元兑美元跌向七个月低位，因投资者押注欧洲央行将在12月会议上进一步放宽政策。

“围绕欧洲央行的预期十分高涨，这推高欧股，使其跑赢美股，并打压欧元，”Cassa Lombarda的研究和投资部主管Marco Vailati说。

英飞凌(IFXGn.DE)跳升12.9%，之前该公司公布的季度营运业绩强于预期，且该公司承诺最近会计年度的营收增幅将在分析师预估区间的高端。 该公司还提议将股息上调至每股0.20欧元，上调幅度高于预期。

矿业股.SXPP涨幅居前，上涨2.1%，因基本金属价格在本周稍早跌至数年低位后反弹。

英国富时100指数.FTSE上涨0.88%，收报6,393.13点。德国DAX指数.GDAXI上涨1.35%，报11,320.77点。法国CAC指数.FCHI上涨1.08%，报4,946.02点。(完)