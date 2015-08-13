欧洲股市上扬 此前中国央行采取措施安抚市场

路透伦敦8月13日 - 欧洲股市在本周前三日下挫了4%后周四出现反弹，跟随全球股市升势，因中国央行采取措施稳定人民币跌势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3升0.9%，报1,530.17点，因油价下滑殃及能源股，尾盘该指数缩减涨幅。

本周遭受重创的汽车股和奢侈品类股今日涨幅居前，因之前中国央行表示，人民币没有进一步下跌的理由。

因中国安排人民币贬值，欧股跌至一个月低点。但中国央行周四召开吹风会表示，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成。偏差矫正后，依据基本面人民币还会进入上升通道。

船运和石油集团马士基(Maersk)(MAERSKa.CO)公布的盈利业绩优于预期，旅游公司TUI(TUIT.L)发布的财测积极，带动两家股票大涨约6%。

雀巢NESN.VX公布的半年销售业绩不及预期，但维持今年财测，该股收高2.7%。

德股DAX指数.GDAXI上涨0.82%，报11,014.63点，法股CAC指数.FCHI大涨1.25%，报4,986.85点，英股富时100指数.FTSE微跌0.04%，报6,568.33点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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