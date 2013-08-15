欧股收低 市场对央行可能提前开始收紧政策感到不安

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1%

* 技术图表显示，短期内有进一步走低的空间

路透伦敦8月15日 - 欧洲股市周四回吐近期大涨录得的部分涨幅，主要央行可能较预期提前开始收紧政策的迹象令市场不安，促使投资者为市场进一步回落做准备。

英国股市领跌，富时100指数.FTSE急跌1.9%，因强劲的零售销售数据使对英国经济复苏可能促使央行较计划提前升息的臆测升温。

美国失业人口减少的迹象保持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)最早从下月起开始缩减购债规模的可能性。

央行缩减刺激规模的前景，加之欧洲股市周五将有大量卖空头寸到期，打压投资者人气。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3回落1%，报1,227.79点，为六周来最大单日跌幅。EuroSTOXX 50指数.STOXX50E收跌0.6%，报2,835.86点，从两年高位回落。

期权市场卖权交投活跃。

执行价在2,600点的9月和10月EuroSTOXX 50指数期权需求最大，暗示该指数将下跌约8%。8月期权周五到期使需求被放大，当日到期的卖权较买权多出约70%。

技术图表显示，市场有进一步下跌的空间。

欧洲大陆许多国家今日为公共假期，即便以8月的标准来衡量，市场成交也非常清淡，使跌势被放大。

英国富时100指数.FTSE收低1.58%，至6,483.34点。德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.73%，报8,376.29点。法国股市CAC 40指数.FCHI回落0.51%，报4,093.20点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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