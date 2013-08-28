欧股重挫 受叙利亚局势影响

贸易商贡渥有意自售 已与两竞争对手磋商--华尔街日报
路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。
* FTSEurofirst 300指数下挫1.7%，Euro STOXX 50指数劲跌2.6%
* 股指下挫至一个月低位，录得6月来最大单日跌幅
* 西方国家可能对叙利亚实施军事打击，引发夏季大涨后的获利了结
路透伦敦8月27日 - 欧洲股市周二录得两个月来最大单日跌幅，因西方国家威胁将对叙利亚实施军事打击，促使投资人对一些在夏季表现良好的股票锁定获利，且对股市未来下跌作对冲。
美国及其盟国正在拟定对叙利亚实施空袭和其他军事打击的计划，这促使投资人卖出股票，买入对全球经济状况敞口较低的资产，例如德债和美国公债。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E急跌2.6%，录得6月来最大单日跌幅，至2,749.27点，此为一个月最低水平。
Euro STOXX 50指数成交量达6,670万股，为8月16日来最高，较90日均值多15%。
一项衡量为对冲股市未来波动而买入期权的成本的指标Euro STOXX 50波动率指数.V2TX跳升23.8%，为2月来最大单日涨幅，至一个半月高位点22.17点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲跌1.7%，报1,202.36点。
汽车股.SXAP和银行股.SX7P跌幅居前，分别劲跌3.7%和3.1%。
英国富时100指数.FTSE收跌0.79%，至6,440.97点。德国股市DAX指数.GDAXI收低2.28%，报8,242.56点。法国股市CAC 40指数.FCHI大跌2.42%，报3,968.73点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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