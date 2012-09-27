欧股受中国推出刺激政策传言提振

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高0.4%,Euro STOXX 50指数升0.3%

* 预期中国将推出刺激措施,提振矿业股反弹

* 西班牙申请救助的不确定性限制股市升幅

路透伦敦9月27日电---欧洲股市周四在清淡交投中小幅收涨,受中国出台经济刺激政策的预期提振,不过西班牙财政改革的不确定性限制了涨势,且投资人准备市场将面临新疑虑.

权重的矿业股.SXPP上扬1.1%,之前中国央行通过逆回购操作向货币市场注入流动性,交易商预测其也可能采取措施提振中国疲弱的股市,并遏制经济增长放缓之势.

中国是全球最大的金属消费者,且是基本资源业的主要需求者,周三基本资源板块下跌2.6%.该板块从年初迄今累计下跌1.9%,因忧虑中国经济放缓的程度.

不过市场整天交投震荡,因西班牙政府一再推迟为其经济改革召开的新闻发布会,不过最终在收盘前不久开始.

交易商在寻找西班牙政府为满足国际缓助条款而采取措施的任何迹象,这将为西班牙获得欧洲央行支持铺平道路.

"我们感到不安.我们还无从知道(西班牙政府)所说的细节,直到三四天后预算文件公布,到时候才能知道具体状况,"Octopus Investments的投资主管Oliver Wallin表示.

Wallin说,自本月稍早欧洲央行承诺扶助受困欧元区国家以来,Octopus一直在增加其在欧洲股票的敞口,但公司过去一周停止买入,因马德里发生反撙节示威暴力,且经济数据更疲弱.

全球第二大服装零售商Hennes & Mauritz (HMb.ST)称经济状况黯淡,周四公司公布的第三季业绩令人失望,股价重挫5.8%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高4.35点,或0.4%,报1,103.26点.

该指数尾盘成交量仅为90天均值的80%.

代表欧元区绩优股的Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.3%,至2,506.06点.技术图表暗示,该指数近期跌势很可能在短期持续.自9月14日来,该指数下跌了3.7%.

英国富时100指数.FTSE收升0.2%,报5,779.42点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.19%,报7,290.02点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.72%,报3,439.32点.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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