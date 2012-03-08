欧股收升1.5% 因希腊债务交换协议获进展

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
* FTSEurofirst 300指数收升1.5%
* 升势料受欧洲经济前景所限
* EADS公布强劲的业绩和财测後大涨
路透巴黎3月8日电---欧洲股市周四收高,收复本周稍早的一半失地,因希腊和民间债权人的债务交换协议取得进展,可望避免违约.
持有大量希腊债券的银行股升幅居前,德意志银行(DBKGn.DE)劲升4.4%,法国兴业银行(SOGN.PA)扬升3.7%,法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)上涨2.9%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.5%,报1,074.79点.欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大涨2.2%,报2,514.22点.
两大指数周二分别大跌2.6%和3.4%,部份原因是传言将推迟希腊债务交换协议的最後限期.
还未到2000 GMT希腊债务交换协议最後限期,至少61%投资者已参加交易协议,而一些希腊传媒报导更高的投资者参与率.希腊债务总计2,060亿欧元.
尽管股市从周二的大跌中强劲反弹,但许多基金经理人仍持谨慎态度,他们担心欧元区经济前景.
业绩方面,欧洲航太国防集团EADS EAD.PA暴涨11%,该公司预计今年运营获利"大幅"改善,且去年盈利胜预期.
英国富时100指数.FTSE收高1.18%,报5,859.73点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨2.45%,报6,834.54点;法国CAC-40指数.FCHI收涨2.54%,报3,478.36点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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