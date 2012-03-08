欧股收升1.5% 因希腊债务交换协议获进展

* FTSEurofirst 300指数收升1.5%

* 升势料受欧洲经济前景所限

* EADS公布强劲的业绩和财测後大涨

路透巴黎3月8日电---欧洲股市周四收高,收复本周稍早的一半失地,因希腊和民间债权人的债务交换协议取得进展,可望避免违约.

持有大量希腊债券的银行股升幅居前,德意志银行(DBKGn.DE)劲升4.4%,法国兴业银行(SOGN.PA)扬升3.7%,法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)上涨2.9%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.5%,报1,074.79点.欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大涨2.2%,报2,514.22点.

两大指数周二分别大跌2.6%和3.4%,部份原因是传言将推迟希腊债务交换协议的最後限期.

还未到2000 GMT希腊债务交换协议最後限期,至少61%投资者已参加交易协议,而一些希腊传媒报导更高的投资者参与率.希腊债务总计2,060亿欧元.

尽管股市从周二的大跌中强劲反弹,但许多基金经理人仍持谨慎态度,他们担心欧元区经济前景.

业绩方面,欧洲航太国防集团EADS EAD.PA暴涨11%,该公司预计今年运营获利"大幅"改善,且去年盈利胜预期.

英国富时100指数.FTSE收高1.18%,报5,859.73点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨2.45%,报6,834.54点;法国CAC-40指数.FCHI收涨2.54%,报3,478.36点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。