欧股收涨 因冀望欧央行将再推货币刺激举措

* 泛欧绩优股FTSEurofirst指数和Euro STOXX 50指数均收高0.7%,

* Euro STOXX 50止步于长期下降的趋势线水准

路透伦敦8月14日电---欧洲股市周二全面上扬,德法两国经济成长数据温和,促使投资者关注区内决策者将再推刺激举措的预期.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.7%,报1,101.97点,前日收跌0.4%,不过,今日成交不旺,位90日均值的约60%.

"由於没有出台更多的坏消息,以及冀望欧洲央行采取进一步举措刺激经济,欧洲股市续涨,"Hampstead Capital的对冲基金经理Lex van Dam表示.该公司管理着约5亿美元的资产.

"不过,市场成交极为清淡.鉴於欧洲目前的状况,仍很难全力投资欧洲股市."

欧洲数据在保持刺激预期和令投资者不安之间达成了一种微妙的平衡.

德国和法国第二季GDP数据高於预期,缓解对欧元区最大两个经济体的忧虑,但同期欧元区整体经济萎缩,令欧洲央行采取行动的可能性犹存.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.7%,报2,432.29点,但连续第六个交易日在强劲阻力水准前止步,该水准是由去年和今年高位形成的长期下行趋势线水准,目前报约2,437点.

今日该指数成交量仅为90日均值的42%.

英国富时100指数.FTSE收涨0.56%,报5,864.78点;德国股市DAX指数.GDAXI升0.94%,报6,974.39点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.7%,报3,450.27点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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