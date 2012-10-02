欧股大涨 受西班牙银行压力测试结果及美国数据支撑

* FTSEurofirst 300指数收升1.4%

* 为9月初来最大单日升幅

* Euro STOXX 50指数收高1.8%

* 西班牙银行压力测试结果令市场释怀

* 美国经济数据强劲也提振市场

路透伦敦10月1日电---欧洲股市周一上涨,金融股领升,美国数据优於预期,及西班牙近期的银行压力测试符合预期使市场谨慎释怀,提振欧洲股市.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.4%,报1,104.71点,为9月6日劲扬2.4%以来最大单日升幅.银行股指数.SX7P大涨2.2%.

上周五咨询公司Oliver Wyman对西班牙14家主要银行进行的独立审计结果周五公布,结果显示,为应对严重的经济滑坡,西班牙银行将需要增资593亿欧元(763亿美元).

美国公布的数据显示9月制造业数据自5月来首次增长,令欧股在午後交易扩大升幅.

"部份压力测试结果令投资人对西班牙银行体系的信心增强,尽管西班牙仍可能需要欧盟救助,"瑞士银行Gonet资产配置主管Cyrille Urfer说.

但Urfer表示暂时不会增持欧股,因欧元区主权债危机仍未解决.

"但许多企业和经济面数据疲弱,所以今年余下时间股市可能有些压力.在市场上涨後追货将可能是一个错误,"他补充说.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.8%,报2,498.81点,为9月14日来最大单日升幅.

英国富时100指数.FTSE收升1.37%,报5,820.45点;德国股市DAX指数.GDAXI升1.53%,报7,326.73点,法国CAC-40指数.FCHI收高2.39%,报3,434.98点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。