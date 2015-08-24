欧股指标股指盘初重挫3.6%触七个月低位 受累于中国股市急跌

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月24日 - 欧洲股市周一开盘大跌，指标股价指数触及七个月低位，因中国市场暴跌继续翻搅全球股市。
泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300指数.FTEU3下跌3.6%，为2011年9月以来最大单日跌幅。
中国忧虑上周打压该股指创下2011年8月以来最大单周跌幅，并在今日早盘交易中触及1月以来最低。
亚洲股市周一创三年低点，中国股市暴跌加剧，中国经济现状或带动全球经济放缓的疑虑打击全球市场，投资者纷纷撤出对高风险资产的投资。
中国政府周末并未采取重大政策来支撑股市，令投资者大失所望。
“隔夜亚洲新一轮强劲跌势，在本周开始之际再度导致金融市场弥漫恐慌情绪，中国央行面临更大压力，需采取一些刺激措施来阻止跌势，”OANDA的市场分析师Craig Erlam表示。(完)
(编译 许娜/张涛；审校 张明钧/蔡美珍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。