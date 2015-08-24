版本:
中国
国际财经 | 2015年 8月 24日 星期一 15:45 BJT

欧股指标股指盘初重挫3.6%触七个月低位 受累于中国股市急跌

路透伦敦8月24日 - 欧洲股市周一开盘大跌，指标股价指数触及七个月低位，因中国市场暴跌继续翻搅全球股市。

泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300指数.FTEU3下跌3.6%，为2011年9月以来最大单日跌幅。

中国忧虑上周打压该股指创下2011年8月以来最大单周跌幅，并在今日早盘交易中触及1月以来最低。

亚洲股市周一创三年低点，中国股市暴跌加剧，中国经济现状或带动全球经济放缓的疑虑打击全球市场，投资者纷纷撤出对高风险资产的投资。

中国政府周末并未采取重大政策来支撑股市，令投资者大失所望。

“隔夜亚洲新一轮强劲跌势，在本周开始之际再度导致金融市场弥漫恐慌情绪，中国央行面临更大压力，需采取一些刺激措施来阻止跌势，”OANDA的市场分析师Craig Erlam表示。(完)

(编译 许娜/张涛；审校 张明钧/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐