欧股下挫 克里米亚紧张局势升级促使投资人寻求在周末前避险

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
* FTSEurofirst 300指数跌1.3%
* 在俄罗斯有敞口的个股再度承压
路透伦敦3月7日 -欧洲股市周五下挫，乌克兰克里米亚紧张局势升级，投资人在周末前寻求避险，以防周末俄罗斯和乌克兰发生冲突。
美国公布的就业数据高于预期，一度扶助股市缩减跌幅，但在报道称美国军舰进入黑海后，股市掉头直下。
美军表示这是例行演习，即便如此，反应也显示出市场对克里米亚的消息有多敏感。
上周末，地缘政治局势恶化拖累股市周一大跌2.3%。波动性指数.V2TX跳升14.9%显示避险需求上升。
被投资人认为最易受到乌克兰和俄罗斯紧张局势影响的德股DAX指数.GDAXI跌2.01%，报9,350.75点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大跌1.33%，报1,326.70点。
在俄罗斯和乌克兰有敞口的欧洲绩优股再度承压，Nokian Renkaat(NRE1V.HE)跌1.8%，Raiffeisen Bank International(RBIV.VI)重挫2.8%，嘉士伯(CARLb.CO)收低0.9%。根据MSCI数据，上述三家公司的营收中分别有26%、22%和17%来自俄罗斯。
英国富时100指数.FTSE收低1.12%，报6,712.67点；法国CAC-40指数.FCHI收低1.15%，报4,366.42点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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