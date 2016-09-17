欧股收在六周低位 因德意志银行大跌拖累银行股走低

路透米兰/伦敦9月16日 - 欧洲股市周五收在六周低位，德意志银行(DBKGn.DE)拖累银行股下滑，因该行称，美国司法部要求其支付140亿美元，以了结一起抵押贷款相关调查。

德意志银行挫跌8.5%，之前有报导称，美国司法部要求该行支付140亿美元，以就其出售抵押贷款支持证券(MBS)的调查达成和解。[nL3S1BR4GH]消息引发对该行可能要增资的担忧。

和解金额远超过德银和投资人的预期。目前还不清楚德银最后会支付多少和解金，但如果真的高达140亿美元，将对该行脆弱的财务状况造成沉重压力。

“德银管理层可能有机会和美国当局协商，将罚款降低，但即使是支付约100亿美元，该行也需要增资，”法国兴业银行的Andrew Lim等分析师在一份报告中写道，他们确认对德意志银行“卖出”的评级。

欧洲银行股指数.SX7P跌2.1%，因苏格兰皇家银行(RBS.L)、瑞信(CSGN.S)和瑞银(UBSG.S)下跌2.5%-4.4%不等，这些银行也面临MBS相关诉讼。

葡萄牙BCP (BCP.LS)和意大利西雅那银行(Banca MPS)<BMPS,MI>是跌幅最大的STOXX 600指数成份股，两家银行均暴跌超过9%。

STOXX Europe 600指数跌0.7%，至337.8点，触及8月4日来最低收位。在上周周线下跌1.4%后，该指数本周下滑2.2%，为6月中来最大周度跌幅。

英国富时100指数.FTSE收低0.3%，法股CAC-40指数.FCHI收跌0.93%，德股DAX指数.GDAXI收低1.49%。(完)