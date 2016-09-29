欧洲股市上涨 德意志银行反弹

路透伦敦9月28日 - 欧洲股市周三上涨，受助于商品类股走坚，且德意志银行从昨日触及的历来低点反弹。

投资者对德意志银行的信心增强，此前德银执行长称该行毋需增资，且德国政府否认政府正准备德银救助计划的媒体报导。

德银股价急升2%，此前德银执行长John Cryan表示，排除增资的可能性，且在德银出售其英国保险业务后，其资产负债情况将会改善。

德银可能因不当出售抵押支持证券被美国司法部罚款140亿美，投资者担忧这可能给该行的财务状况造成冲击，令其股价周二降至纪录低点。

高盛预计，德银最终支付的和解费介乎28-81亿美元。不过，最终金额可能超出上述预估。高盛对德银的评级为中性。

Consultinvest基金经理Enrico Vaccari表示，周二出炉的美国消费者信心指数强劲，扶助欧股人气，另一方面，在德银执行长发言后，投资者对银行业的担忧缓解。

泛欧STOXX 600指数上涨0.7%，从日内高位回落，商品类股在稍早大涨后缩减升幅。

基本资源类股.SXPP劲升1.4%，因金属价格上涨。不过，油股仅收涨0.7%，因供应数据喜忧参半，导致油价在震荡交投中回吐涨幅。

英国富时100指数.FTSE收涨0.61%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.77%，德股DAX指数.GDAXI上升0.74%。(完)