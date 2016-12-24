欧股收平盘 德银与美国政府达成和解带动股价上涨

路透伦敦12月23日 - 欧洲股市周五持稳，焦点在银行股，此前德意志银行(DBKGn.DE)和瑞士信贷(CSGN.S)就抵押贷款支持证券(MBS)欺诈指控与美国政府达成和解，意大利政府同意救助西雅那银行(BMPS.MI)。

STOXX Europe 600指数收平盘，周线持平，但本月势将创去年10月来最大月度升幅。

德意志银行缩减稍早涨幅，收升0.3%，跑赢小幅下跌的欧洲银行指数.SX7P。此前德意志银行称，将因其在2005-2007年期间发行和承销的住房抵押贷款支持证券(RMBS)和其它业务活动，向美国司法部支付72亿美元罚款。这低于美国在9月要求该行支付的140亿美元和解金。

德银股价自9月触及纪录低位后已反弹近80%。

瑞士信贷股价在早盘上涨，后跌至平盘以下。苏格兰皇家银行(RBS.L)上涨1.4%，该行也因其销售MBS的手法受到调查，投资者对该行最终的和解金将低于预期抱存希望。

不过，巴克莱(BARC.L)表现落后，下跌0.9%，此前美国司法部对巴克莱提起诉讼，指控该行在金融危机前的抵押支持证券(MBS)销售活动涉嫌诈欺。巴克莱发表声明表示，诉讼中的指控“与事实脱节”，该行有义务针对“不合理的指控与要求”进行辩护。

意大利银行股.FTIT8300上涨0.6%，此前意大利政府同意救助西雅那银行(BMPS.MI)。意大利市场监管机构称延长西雅那银行股票和证券暂停交易的时间，待政府救助条款明朗化。

英股富时100指数.FTSE收高0.06%。德股DAX指数.GDAXI收低0.05%。法股CAC指数.FCHI收升0.1%。(完)