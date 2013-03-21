欧股跌至两周收盘低位 因德国数据疲弱且仍担心塞浦路斯局势

* FTSEurofirst 300指数跌0.7%

* 德国数据疲弱，塞浦路斯困境殃及人气

* Euro STOXX 50指数将盘整，不太可能大跌

路透伦敦3月21日 - 欧洲股市周四跌至两周收盘低点，德国经济数据疲弱，且投资人持续担心塞浦路斯困境，继续从股市撤资。

欧洲央行给塞浦路斯的期限是到下周一，让该国决定是要援助，还是面临失去银行业紧急金援。塞浦路斯正苦苦寻求替代计划，在不向银行存款征税的情况下，筹资58亿欧元，以获得100亿欧元援助。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.7%，报1,190.72点，为3月7日来最低收位。该指数上周触及四年半高位，之后在五个交易日中跌了四日，势将录得11月来表现最差的一周。

Redmayne-Bentley高级股票交易员David Scott表示，“市场意识到欧洲局势继续恶化。德国PMI数据令人震惊，塞浦路斯又从经济问题转为政治问题。”

“如果欧洲央行不提供流动性，对整个欧元区而言又是一个艰难时期。塞浦路斯是小，可是投资人担心的是危机蔓延。”

周四发布的调查显示，德国企业活动扩张势头在3月失去动能，服务业放缓的增长抵消了制造业的萎缩。数据表明德国经济本季度增长恐将乏力。Markit的3月德国综合采购经理人指数(PMI)从前月的53.3降至51.0。综合指数同时涵盖服务业和制造业，二者占德国经济的比重超过三分之二。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.9%，报2,683.92点。技术图表显示该指数短期难有明显反弹。

有分析师表示，该指数将继续盘整，且有几道良好支撑位，不会出现全面卖压。

英国富时100指数.FTSE收跌0.69%报6,388.55点。德国DAX指数.GDAXI跌0.87%，报7,932.51点。法国股市CAC 40指数.FCHI跌1.43%报3,774.85点。(完)

(编译 李军; 审校 于春红)

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