欧股在清淡交投中收高 受德国数据及购并臆测带动

路透伦敦5月4日 - 欧洲股市周一在清淡交投中收高，受强于预期的德国制造业数据以及化工行业购并臆测带动。

因英国市场逢公共假期休市，多数欧洲股市成交较平日清淡。英国是欧洲最大股市，且有许多大型交易公司。

周一公布的调查显示，德国制造业增速在4月放缓，但整体情况仍良好。德国4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)跌至52.1，低于3月创下的11个月高位52.8。德股DAX指数.GDAXI收高1.44%，报11,619.85点。

“德国经济成长稳健，给股市带来支撑，”意大利裕信银行(UniCredit)策略师Christian Stocker表示，“我认为多数分析师在未来六个月会上修其2015-16的企业盈利预估。”

周一发布的调查显示，欧元区制造业增速在4月放缓，但八个月以来制造业者首次提高产品价格，并且聘雇增长创下近四年最快速度。

欧元区STOXX指数.STOXXE收高0.7%，报374.17点，收复上周2.7%的部分跌幅。

全球最大农化公司瑞士先正达(Syngenta)SYNN.VX跳升8.1%，此前彭博报导全球最大种子公司孟山都(MON.N)再度提出收购先正达。

化工板块.SX4P今日领跑，大涨1.4%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.58%，报1,580.07点。

法国CAC指数.FCHI攀升0.7%，收报5,081.97点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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