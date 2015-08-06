欧洲股市全面下滑 Novozymes和德国邮政受业绩疲弱拖累走低

路透伦敦8月6日 - 欧洲股市周四下跌，酵素公司Novozymes(NZYMb.CO)和德国邮政(DPWGn.DE)受业绩疲弱拖累走低，相对其他欧洲股市，英国股市的跌幅最小，因对英国升息的忧虑减弱。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.8%，报1,589.38点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.2%。

Novozymes公布第二季盈利低于市场预期，拖累股价崩跌约13%。德国邮政下调2015年盈利预估后，股价下滑。

油价走低拖累能源股.SXEP下跌。

不过，比利时金融公司KBC (KBC.BR)大涨3%，此前公司公布盈利上升。慕尼黑再保(MUVGn.DE)上涨1.5%，因公司前景改善。

英国富时100指数仅下跌0.08%，表现好于其他欧洲股指，此前英国央行公布的一连串信息，显示其不急于升息。

希腊股市.ATG在连续三日下跌后反弹，但许多投资者降低了在希腊的敞口。

根据汤森路透StarMine提供的数据，迄今已公布季报的STOXX 600指数成份股中，59%的企业本季业绩好于或符合预期。

英国富时100指数.FTSE收跌0.08%，报6,747.09点；法国CAC指数.FCHI收低0.09%，收报5,192.11点。德国DAX指数.GDAXI收跌0.44%，报11,585.10点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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