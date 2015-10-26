欧洲股市收低 德国股市逆势微升

路透米兰/伦敦10月26日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因中国下调利率的影响消退，德国股市受企业景气调查结果好于预期提振跑赢。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%，报1,484.52点，前一交易日大涨1.95%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.3%。

德国DAX指数.GDAXI表现好于欧洲其他股指，收盘微升0.06%，报10,801.34点，受助于公用事业公司RWE (RWEG.DE)因签署煤炭存储协议大涨。

德国企业景气调查结果发布后DAX指数扩大涨幅。数据表明，10月德国企业信心下降幅度小于预期，表明德国经济在中国经济放缓的情况下仍表现不错。德国是欧洲最大的经济体。

德国DAX指数自4月来下跌约12%。

“德国股市受到大众汽车丑闻的牵连，今年夏季全球金融市场大跌时德国股市也有些被超卖，这些做得都有些过头儿。”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring称。

德国股市是中国上周五宣布降息的主要受益者之一，股指走高。交易商认为市场在本周其他央行会议前保持谨慎使得周一交易清淡。

今日市场交投疏落，FTSEurofirst 300交易量仅为90日平均交易量的四分之三。

法国汽车制造商PSA标致雪铁龙 (PEUP.PA)急跌3.6%，此前公司公布第三季获利增长3.2%。该公司股价今年涨幅达59%，因包括该公司在内的欧洲汽车制造商受益于欧元疲弱。

技术集团飞利浦(Philips Electronics)(PHG.AS)下跌，此前该公司发布好于预期的业绩。该股下跌0.4%，离开了盘中低点，因有报导称美国政府反对交易额达33亿美元的将Lumileds业务出售给中国企业集团。

截至目前，20%的STOXX Europe 600 成分公司公布了季度业绩，其中60%的公司业绩好于或达到预期，在美国标普500成份股已经发布业绩的公司中，74%的公司业绩好于或达到预期。

英股富时100指数.FTSE收跌0.42%，报6,417.02点，法国CAC 40指数.FCHI下跌0.54%，收报4,897.13点。(完)