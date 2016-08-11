欧股收低 丹麦Novozymes和德国意昂集团因业绩疲弱而下跌

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦8月10日 - 欧洲股市周三收低，Novozymes第二季业绩令人失望拖累股价大跌，且德国公用事业公司意昂集团公布净亏损，股价走低。
泛欧STOXX 600指数收跌0.2%，此前连续五天上涨。
丹麦生物科技公司Novozymes (NZYMb.CO)暴跌11.8%，此前公布第二季业绩弱于预期，且下调全年营收指引。
德国最大的公用事业公司意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)急跌7.8%，之前公布上半年净亏损逾30亿欧元，因电力分支Uniper进一步支出。
油气股.SXEP 也下跌，因油价跌至平盘以下，受累于上周美国原油库存增加。
不过，全球最大的保安公司英国的G4S(GFS.L)跳涨逾16%，录得2001年9月来最大单日涨幅，因公司上半年获利良好，且维持其股息。
保险股.SXIP上涨，受比利时保险集团Ageas(AGES.BR)跳升5%提振，之前公司公布保险业务第二季盈利好于预期。
英股富时100指数.FTSE收高0.22%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.39%，法股CAC指数.FCHI下滑0.36%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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